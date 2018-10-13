ЦИК назначил на 23 декабря выборы в 125 новых ОТО

Центральная избирательная комиссия назначила на 23 декабря первые местные выборы в 125 объединенных территориальных общинах. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook.

Отмечено, что выборы пройдут в 15 городских, 22 поселковых, 88 сельских ОТО. В состав этих общин вошли 534 местных совета: 15 городских, 27 поселковых, 492 сельских.

Отмечается, что больше всего ОТО, где 23 декабря пройдут выборы, в Черкасской (27) и Николаевской (12) областях. В свою очередь в Волынской области такие выборы состоятся в девяти ОТО, в Запорожской и Луганской областях - в восьми ОТО в каждой, в Житомирской - в семи.

К тому же, во Львовской, Тернопольской и Черниговской областях ОТО, в которых назначены выборы, по пять в каждой, в Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Сумской и Черновицкой областях - по четыре, в Винницкой, Одесской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях - по три. В Херсонской области такие выборы состоятся в двух ОТО, в Днепропетровской и Донецкой областях - по одной ОТО.

Как сообщается, комиссия объявила начало избирательного процесса с 3 ноября. По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут участвовать более 702 тысяч человек.

В ЦИК напомнили, что в течение трех предыдущих лет, с 25 октября 2015 года до 29 апреля 2018 года, в Украине были назначены первые местные выборы в 707 объединенных территориальных общинах. Таким образом, после проведения выборов 23 декабря общая численность всех вместе взятых назначенных первых выборов в ОТО составит 832.

Ранее Центральная избирательная комиссия отменила решение предыдущего состава от 9 августа о приостановлении назначения выборов в объединенных территориальных общинах.

Напомним, 5 октября во время заседания Верховной Рады новоизбранные члены Центризбиркома приняли присягу.

В конце сентября Верховная рада назначила новый состав ЦИК. Были назначены 14 новых членов, срок полномочий еще двух продолжается и одно место остается вакантным.

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Источник: korrespondent.net