Во Львовской области киевлянина укусила змея

Во Львовской области жителя Киева укусила змея, в результате чего мужчина был госпитализирован. Об этом в субботу, 13 октября, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Отмечено, что инцидент произошел около 16:35 в пятницу, 12 октября, в с. Волосянка Сколевского района.

"Жителя г. Киев 1980 года рождения в область голени ступенчатого сустава укусила змея. В состоянии средней степени тяжести пострадавшего госпитализировали в Сколевскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Харьковской области 8 октября змея укусила подростка, когда тот прогуливался с мамой. Инцидент произошел в Башкировском лесу под Харьковом.

Ранее во Львове скончалась 4-летняя девочка, которую укусила змея в Сколевском районе.

Также сообщалось, что во Львовской области в больницу попали двое мужчин из-за укуса змей. Известно, что одного из них змея укусила во время сбора грибов в лесу.

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Источник: korrespondent.net