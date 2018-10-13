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13. 10. 2018

В Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность

Синоптики предупреждают о чрезвычайном (пятого класса) уровне пожарной опасности в Украине в течение 13 - 15 октября. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает в субботу, 13 октября, пресс-центр ГСЧС.

"13 - 15 октября в восточных, южных, Днепропетровской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Львовской, а 14-15 октября и в Кировоградской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в шести областях Украины в течение пятницы, 5 октября, сохранится наивысший уровень пожарной опасности.

Также стало известно, что будущая зима может стать самой теплой за последние 30 лет.

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Источник: korrespondent.net

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