Украина и Япония подписали меморандум по обороне

Министерства обороны Украины и Японии подписали меморандум о сотрудничестве и обменам в сфере обороны. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Целью этого Меморандума является создание условий для продвижения двустороннего сотрудничества и обменов в сфере обороны", - говорится в сообщении.

Указано, что документ был подписан в ходе визита украинской делегации во главе с заместителем главы МИД Василием Боднарем и заместителем главы Минобороны по вопросам европейской интеграции Анатолием Петренко в Японию 11-12 октября с целью "проведения первых украинско-японских консультаций по вопросам безопасности".

"Украина и Япония подписали Меморандум в сфере обороны. Качественно новый шаг для развития оборонного и в сфере безопасности сотрудничества. Кстати, Украина - первое государство нашего региона, с которым Япония подписала подобный документ", - написал Боднар в своем Twitter.

Ранее компания Спецтехноэкспорт подписала меморандум о сотрудничестве с турецкой компанией Aselsan. Стороны договорились о производстве турецких систем радиосвязи в Украине.

Также сообщалось, что украинское госпредприятие Промоборонэкспорт и Министерство обороны Молдовы подписали меморандум о взаимодействии.

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Источник: korrespondent.net