Дело Мартыненко: суд арестовал подозреваемого Скаленко

К подозреваемому по делу НАБУ о завладении средствами НАЭК Энергоатом Павлу Скаленко суд применил избранную ранее меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 23 ноября. При этом размер альтернативного залога ему определено в размере 2,49 млн грн, передают в субботу, 13 октября, Наші гроші.

Отмечено, что в случае внесения залога на Скаленко возложены обязанности не покидать Киев, воздержаться от общения с другими фигурантами дела, сдать паспорта, а также носить электронный браслет.

Как сообщалось, фигурант "дела Мартыненко" с ноября 2017 года находился в розыске. 11 октября он был задержан на основании постановления суда.

В то же время защита подозреваемого заявляет, что он якобы не знал о сообщении ему о подозрении и не скрывался. О подозрении он якобы узнал от матери по возвращении в Украину после почти двухлетнего отсутствия.

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Источник: korrespondent.net