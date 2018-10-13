На Донбассе зафиксировали неопределенные взрывы

Миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение числа взрывов в Донецкой области с 305 до 310. Причем в числе этих взрывов есть те, происхождение которых определить не удалось, сообщила в пятницу, 12 октября, пресс-служба организации.

"С 10 на 11 октября камера ОБСЕ, которая установлена ​​на Донецкой фильтровальной станции, зафиксировала 60 взрывов неопределенного происхождения, а также взрыв в воздухе и 20 вспышек дульного пламени. Также наблюдатели зафиксировали полет 130 снарядов, большинство из которых двигались с запада на восток и с северо-запада на юго-восток, а также две осветительные ракеты", - говорится в сообщении.

Также наблюдатели 10 октября в Горловке, которая находится под контролем "ДНР", зафиксировали 20 взрывов, происхождение которых определить не удалось, и десять очередей и выстрелов из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Утром 11 октября наблюдатели, находясь в этом же городе, слышали 50 взрывов и шесть очередей из крупнокалиберного пулемета. Затем днем ​​в Горловке были зафиксированы 62 взрыва странного происхождения.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали два взрыва неустановленного происхождения во время мониторинга ситуации в населенном пункте Лоскутовка, который находится под контролем ВСУ. После взрывов члены ОБСЕ заметили, как поднимался темный дым в 7-9 км северо-западнее от их местонахождения.

Напомним, за последнюю неделю на Донбассе Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала более 6 600 нарушений режима тишины.

Также сообщалось, что с начала 2018 года на Востоке Украины погибли или получили ранения 28 детей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net