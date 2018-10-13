Во Львовской области легковушка въехала в грузовик: двое погибших

Во Львовской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли два человека. Об этом в субботу, 13 октября, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Указано, что 13 октября, около 4:41, на автодороге Н-17 Львов - Луцк водитель автомобиля Audi, житель с. Стоянов Радеховского района 1996 года рождения, выезжая на трассу, столкнулся с грузовым автомобилем MAN, который стоял на обочине дороги.

"В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия - водитель автомобиля Audi и его пассажир 2000 года рождения", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в ночь на 12 октября возле села Глубочица в Житомирской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла гражданка Молдовы.

Накануне во Львовской области столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. В этой аварии два человека погибли и еще пять получили травмы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net