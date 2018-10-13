Филарет заявил о принципиальном ведении служб на украинском языке

Язык богослужений после создания в Украине единой поместной православной церкви будет в основном украинским. Об этом заявил предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет в Тернопольской области, передает в пятницу, 12 октября, 5 канал.

При этом он отметил, что в отдельных случаях священнослужители могут использовать и другие языки, заверив, что никаких притеснений не будет.

"Богослужебный язык принципиально должен быть украинским. И проповедь украинская. Но мы будем допускать и церковнославянский язык, и проповедь на русском языке. То есть не будет такого, знаете, притеснения по отношению к богослужебному языку", - сказал Филарет.

Напомним, Синод Константинополя 11 октября объявил свое решение по Украине. Вселенский Патриарх продолжает процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Ранее в УПЦ КП заяили, что Священный Вселенского патриархата снял анафему с патриарха Филарета, а также принял решение о признании незаконным аннексии Киевской митрополии в 1686 году. Данную информацию подтвердил сам Филарет.

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Источник: korrespondent.net