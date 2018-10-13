Армена Джигарханяна снова госпитализировали

Известный советский актер Армен Джигарханян госпитализирован в больницу в Москве (РФ). Об этом сообщил его адвокат Евгений Парфенов, передает в субботу, 13 октября, РБК.
"В пятницу был госпитализирован в одну из московских клиник. Состояние средне-тяжелое, будут сейчас с ним проводить целый ряд мер медицинского характера. Что конкретно, я объяснить не могу - это относится к врачебной тайне", - рассказал он.
Отмечено, что в последний раз Джигарханян был госпитализирован 16 мая.
В середине января актер был госпитализирован с подозрением на гипертонический криз и невралгию. Тогда его отвезли в больницу из здания театра. В конце января Джгарханяна снова отвезли в медицинское учреждение после прогона спектакля.
В апреле сообщалось, что артист впал в кому после проблем с легкими, но потом появилось сообщение, что он пришел в себя.
Сейчас Армену Джигарханяну 83 года. Он родился 3 октября 1935 года. На его счету 250 ролей в фильмах, среди которых Место встречи изменить нельзя, Собака на сене, Здравствуйте, я ваша тетя. На данный момент он занимает должность художественного руководителя Московского драматического театра, который назван его именем.
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Источник: korrespondent.net
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