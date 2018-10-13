В Черном море затонул теплоход под флагом Панамы

В Черном море затонул теплоход с металлоломом, экипаж судна спасен. Об этом в субботу, 13 октября, сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Отмечено, что теплоход шел под флагом Панамы, а на его борту находились восемь моряков.
"Сигнал бедствия от судна поступил в 06:45 от дежурного морского спасательного центра Севастополя. Теплоход начал терпеть бедствие в 50 милях (92 км) от берега. После того, как судно дало крен, экипаж эвакуировался на спасательном плоту. Вскоре к месту подоспел танкер Минерва, который принял на борт моряков. Сам теплоход затонул, глубина моря в этом месте составляет 1,9 км", - говорится в сообщении.
Известно, что сейчас танкер со спасенными моряками следует в порт Новороссийска (РФ). При этом отмечается, что все спасенные чувствуют себя нормально. По данным ведомства, среди членов экипажа двое граждан Турции и шесть - Азербайджана.
Возможной причиной затопления в Черном море теплохода под флагом Панамы могло стать внештатное смещение груза металлолома, заявил представитель пресс-службы Росморречфлота.
По его словам, говорить о причинах инцидента "пока сложно". Он также заверил, что угрозы загрязнения окружающей среды нет.
Ранее в результате крушения парома в Танзании на озере Виктория погибли более 150 человек.
Также сообщалось, что у берегов Индонезии затонул паром со 140 пассажирами.
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Источник: korrespondent.net
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