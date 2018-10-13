Порошенко заявил о скорой смене КУ по курсу в НАТО

Президент Петр Порошенко анонсировал принятие изменений в Конституцию о курсе Украины в Евросоюз и НАТО в ближайшее время. Об этом он заявил в субботу, 13 октября, в Херсоне, сообщает пресс-служба главы государства.

"Несколько недель назад украинская Верховная Рада поддержала предложения президента по изменениям в Конституцию относительно закрепления в Конституции европейского, евроатлантического выбора украинского народа. 321 голос "за" - больше конституционного большинства - является твердым залогом, что в ближайшее время эти изменения в Конституцию будут приняты", - сказал он, выступая на церемонии посвящения в курсанты Херсонской государственной морской академии пополнения 2018 года.

Он также добавил, что ключ к европейскому выбору - это не только реформирования экономики, правовой и политической систем.

"Ключ к этому является и образовательная реформа, такая, по которой мы войдем на равных в европейское интеллектуальное пространство", - подчеркнул Порошенко.

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Источник: korrespondent.net