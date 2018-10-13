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13. 10. 2018

Вертолет ВСУ сбил беспилотник на Донбассе

В районе Лисичанска (Луганская область) экипаж вертолета Ми-24 из состава Объединенных сил сбил беспилотный летательный аппарат Орлан-10. Об этом в субботу, 13 октября, сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Отмечено, что в 8:09 радиотехническими средствами была обнаружена воздушная цель, предварительно идентифицирована как беспилотный летательный аппарат Орлан-10. При этом отмечается, что цель маневрировала, выполняя, очевидно, разведывательный полет по маршруту Лисичанск - Северодонецк.

"В 8:45 экипаж очередного вертолета Ми-24 армейской авиации ООС получил команду Воздух! и взлетел на перехват воздушной цели. Обнаружив цель визуально, экипаж вертолета начал ее преследование. Беспилотник интенсивно маневрировал по высоте и часто менял курс. Меткой очередью в 9:58 Орлан-10 был сбит в районе населенного пункта Боровское", - говорится в сообщении.

По данным штаба, уже в 10:10 подразделениями наземных войск Объединенных сил его обломки были найдены и идентифицированы.

Накануне в Луганской области украинские военные сбили ударный беспилотник, который направлялся к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу со стороны неподконтрольных территорий.

Перед этим возле военного арсенала в Калиновке Винницкой области, где в прошлом году произошли взрывы на складах, Вооруженные силы Украины перехватили неизвестный беспилотник.

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Источник: korrespondent.net

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