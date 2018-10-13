Россия возобновит пилотируемые полеты в космос до конца года – СМИ

Пилотируемые запуски в космос, приостановленные после аварии при запуске ракеты Союз-ФГ, могут возобновиться уже в конце ноября или начале декабря текущего года.
Россия возобновит запуск пилотируемых кораблей к Международной космической станции (МКС) до конца 2018 года. Об этом сообщает Интерфакс в субботу, 13 октября, со ссылкой на Роскосмос.
"Специалисты изучают все материалы по нештатной работе ракеты-носителя Союз-ФГ, которые ежедневно поступают в их распоряжение, - заявил собеседник агентства. - Исходим из того, что после завершения работы комиссии будут приняты исчерпывающие меры по восстановлению высокой надежности ракеты-носителя".
Позже источник агентства в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск корабля Союз МС-11 с космодрома Байконур может состояться уже в конце следующего месяца - предположительно, 28 ноября.
В свою очередь, источник РИА Новости заявил, что следующий запуск планируется провести с 5 по 7 декабря. Позже другой собеседник агентства пояснил, что "предварительно называются разные даты..., но ничего еще не определено".
Планируется, что в рамках следующей экспедиции на орбиту отправятся дублеры экипажа корабля Союз МС-10 росиянин Олег Кононенко и канадец Давид Сен-Жак. В то же время возвращение с орбиты Союза МС-09 может сдвинуться на более поздний срок.
Напомним, 11 октября произошла авария во время запуска пилотируемого корабля Союз с космодрома Байконур. Сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.
Спускаемый аппарат с космонавтами совершил аварийную посадку на территории Казахстана. Экипаж - космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг - выжил.
Позже источники сообщили, что возможной причиной аварии корабля Союз МС-10 стал не сработавший пиропатрон, который спровоцировал сбой дренажно-предохранительного клапана на первой ступени ракеты Союз ФГ.
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Источник: korrespondent.net
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