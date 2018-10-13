Сепаратисты обстреляли Лебединское из минометов

По состоянию на 11:00 в субботу, 13 октября, с начала суток зафиксировано пять прицельных обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны сепаратистов, в частности, из минометов калибра 82 мм. Об этом заявил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

"На Луганском направлении противник утром выпустил 10 мин этого калибра, а также применил станковый противотанковый гранатомет во время обстрела позиций Объединенных сил недалеко от населенного пункта Вильне", - доложил он.

В то же время на Донецком направлении ночью и в утренние часы сепаратисты дважды из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия вели провокационный огонь неподалеку Широкино, а также один раз из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Водяного.

"У Лебединского наши военные были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также противник выпустил восемь мин калибра 82 мм со стороны (неподконтрольной - ред.) Ужовки. Адекватный ответ противнику Вооруженные Силы Украины дали один раз, потерь среди украинских военных нет", - резюмировали в Минобороны.

Ранее наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе несколько десятков взрывов неопределенного происхождения.

Также сообщалось, что в районе Лисичанска (Луганская область) экипаж вертолета Ми-24 из состава Объединенных сил сбил беспилотный летательный аппарат Орлан-10.

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Источник: korrespondent.net