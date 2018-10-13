В районе Курил произошло землетрясение магнитудой 6,4

Сильное землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Охотском море возле Курильских островов Сахалинской области России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Сахалинский филиал Геофизической службы РАН в субботу, 13 октября.

"Землетрясение зарегистрировано в субботу в 22:10 по сахалинскому времени (14:10 по Киеву) с эпицентром в 269 км северо-западнее города Северо-Курильска (остров Парамушир, Северные Курилы) на глубине 509 км", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в населенных пунктах региона не ощутили подземный толчок. Тревога из-за возможных цунами не объявлялась.

Накануне сообщалось, что число жертв мощного землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси достигло 2088 человек. Еще 680 человек числятся в списках пропавших, 4612 ранены.

Ранее на этой неделе у берегов Папуа-Новой Гвинеи произошла серия землетрясений. Магнитуда самого мощного толчка составила 7,0.

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Источник: korrespondent.net