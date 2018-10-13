Информация РФ о заключенных устаревшая – Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что российская сторона в ответ на ее запросы предоставляет неактуальную информацию о состоянии здоровья украинских заключенных.
Об этом она написала на своей странице в Facebook во вторник, 13 октября.
"На мой запрос о состоянии здоровья Балуха, Чапуха, Дегерменджы и Джеппарова ответил Михаил Федотов (глава Совета по правам человека при президенте РФ – ред.). Советник президента РФ написал, что украинец Владимир Балух голодал только месяц. Не более 200 дней, как подсчитывали все, а только 30. И вроде в конце апреля политзаключенный возобновил питание. Но мы все знаем, что только 9 октября Владимир Балух написал письмо о приостановлении протеста в время этапа в колонию", – написала Денисова.
По ее словам, состояние здоровья Балуха и троих других политзаключенных российские медики оценивают как якобы удовлетворительное, но не предоставляют Украине никаких медицинских документов.
"Российский чиновник уверяет, что всех ребят осматривают врачи и оказывают им необходимую медицинскую помощь. Я устала читать эту ложь РФ без медицинских справок, которые регулярно требую и до сих пор жду", – отметила омбудсмен.
Денисова также указала, что Федотов предоставил ответ еще на ее августовский запрос.
"Задумайтесь: прошло почти два месяца. Информация о здоровье наших политзаключенных уже просто неактуальна", – резюмировала она.
Ранее Людмила Денисова, что заключенный в РФ украинец Олег Сенцов в критическом состоянии и "практически за чертой" после окончания голодовки. Она потребовала предоставить Сенцову лучших независимых специалистов.
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Источник: korrespondent.net
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