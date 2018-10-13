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13. 10. 2018

В Харьковской области во дворе дома нашли более 200 боеприпасов

В селе Волохов Яр Чугуевского района в Харьковской области во дворе частного дома обнаружили 229 боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в субботу, 13 октября.

"Накануне местные жители во время проведения земельных работ, наткнулись на ржавый металлический предмет, похожий на боеприпас. Когда к месту вызова прибыли пиротехники и с помощью миноискателя провели поисковые работы, то в земле было обнаружен целый склад взрывоопасных боеприпасов времен Второй мировой войны", – говорится в сообщении.

Всего было обнаружено 229 боеприпасов, среди которых 125 минометных мин различного калибра, 42 гранаты, четыре противотанковые мины и 58 других видов взрывоопасных предметов.

Боеприпасы были обезврежены на специальной подрывной площадке путем подрыва. Никто не пострадал.

Cмотрите фотогалерею: В Харьковской области во дворе дома нашли более 200 боеприпасов

Ранее возле станции Сербка Одесской железной дороги нашли пять тысяч боеприпасов времен Второй мировой войны. Они находились в 30 метрах от железнодорожных путей.

А в Сятошинском районе Киева были обнаружены 114 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

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Источник: korrespondent.net

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