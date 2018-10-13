Протодьякон Кураев: Минск, согласно решению Константинополя, тоже больше не каноническая территория МП

Известный православный публицист протодьякон Андрей Кураев, рассуждая о созванном 14 октября в Минске Синоде Русской Православной Церкви, призванной дать ответ на события вокруг вероятного предоставления Константинопольским патриархатом Томоса Украинской Православной Церкви, уверяет: Москве еще не поздно принять участие в становлении Украинской церкви.

По мнению протодьякона Кураева, последствием созываемого в Минске Синода станет не только разрыв РПЦ с Константинополем и Вселенским патриархатом, но и “усиление всей нашей военной пропаганды, которая идет на федеральных каналах. Будут искать всякий повод, чтобы облить дерьмом Константинополь и Греческую церковь. Эти пиар-технологии нам уже знакомы и понятны. Максимальная демонизация оппонента поможет облагородить свой «откол» от мирового православного сообщества. На церковном языке «максимальная демонизация» означает обвинение в ереси. Несогласные станут еретиками, зато Москва станет центром сбора расколов всего мира — всех «супер-православных», не согласных с Константинополем”, сообщает rosbalt.ru.

Рассуждая о природе решений, принимаемых Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, публицист подчеркивает: “Сегодня он — вершитель мировой истории, и неважно, с каким знаком. Он принимает исторические решения, находится в центре внимания всего и всех. При том, что у нашего Патриарха и так особого влияния на Украине не было, катастрофа нвУкраине дает замечательный повод ужесточить в России контроль над тем, что осталось. Например — лишить меня сана. В общем грохоте и шуме сегодня это пройдет незамеченным. Так что для святейших амбиций в происходящем есть и плюсы, и минусы”.

Обращает внимание протодьякон и на ряд аспектов украинского реагирования на события. По его мнению, вопрос о том, кто возглавит Прместную Церковь в Украине, неоднозначен: “Сняв анафемы с Филарета и Макария, Константинополь выразил готовность принять их только в том сане, в котором их эти анафемы застигли: Филарета — в качестве митрополита, а Макария — в качестве простого священника. Это явно не удовлетворяет Филарета, и он уже бросился перевирать смысл вчерашнего синодального решения”.

По мнению о. Кураева, конфлитное противостояние верующих в Украине – восве не неизбежный вариант: “Самые ценные здания — Лавры — находятся в государственной собственности, и у монастырей они лишь в аренде. И вдруг появляются вполне законные основания для пересмотра арендных отношений. Для монахов-то это лишь к лучшему: покинуть разжиревшие и раззолоченные лавры и уйти в скиты. Для церковных олигархов это большая потеря. Для пропагандистов войны — огромная удача. Цель бесконечных заклинаний «Сейчас прольется чья-то кровь” – внушить прихожанам УПЦ МП, что они должны проливать свою кровь. То есть в них вкладывается матрица их поведения.

Говоря о предстоящем Синоде, Андрей Куранв напоминает: «С точки зрения Константинополя, Минск — это уже чужая для Москвы территория. Раз отменяется патриаршая грамота 1686 года о переходе Киевской митрополии под Москву, то отмена касается и Беларуси. Тогда, в XVII веке, Речь Посполитая и Киевская митрополия включали в себя и белорусскую территорию”.

Источник: krynica.info