В США еще один штат признал Голодомор геноцидом

Губернатор штата Юта Гарри Герберт подписал декларацию о почтении памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине, а также об объявлении 24 ноября 2018 Днем памяти украинского Голодомора-геноцида.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США в субботу, 13 октября.

Отмечается, что декларация была подписана 10 октября в столице штата городе Солт-Лейк-Сити. Документ подписал губернатор Юты Гарри Герберт в присутствии посла Украины в США Валерия Чалого и почетного консула Украины в штате Юта Джонатана Фридмана.

Также отмечается, что Чалый выразил благодарность губернатору Герберту.

В ходе встречи Валерий Чалый и Гарри Герберт особое внимание уделили вопросу наращивания торгово-экономического сотрудничества Украины со штатом Юта.

Посол Чалый отметил, что в прошлом году экспорт украинской продукции в Юту вырос в 17 раз, однако, подчеркнул, что потенциал дальнейшего роста далеко не исчерпан. Собеседники наметили конкретные направления для дальнейшего расширения сотрудничества, – говорится в сообщении.

Отметим, что Юта стала 13 штатом США, который признал украинский Голодомор геноцидом. Ранее в июне соответсвующий документ приняли в штате Огайо.

Напомним, 4 октября Сенат США признал Голодомор в Украине геноцидом. Сенаторы единогласным решением приняли двухпартийную резолюцию о Голодоморе 1932-1933 годов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net