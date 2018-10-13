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13. 10. 2018

Министр обороны Полторак уволился из армии

Президент Петр Порошенко уволил министра обороны Украины Степана Полторака с военной службы. Об этом глава государства написал в своем Twitter в субботу, 13 сентября.

Порошенко проинформировал, что генерал армии Украины Степан Полторак подал соответствующий рапорт.

"А я его принял – об увольнении с военной службы. Ценю значительный вклад Степана Полторак в возрождение ВСУ, поэтому предложил ему продолжить руководство оборонным ведомством уже в качестве гражданского министра", – отметил президент.

По его словам, на Полтораке остается вся полнота ответственности за обороноспособность страны.

Порошенко добавил, что закон О национальной безопасности Украины, согласованный с партнерами по НАТО, предусматривает возможность назначить Степана Полторак гражданским министром обороны Украины после оставления им военной службы. Согласно этому закону, с 1 января 2019 года должность министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо.

Также Петр Порошенко наградил Степана Полторака орденом Богдана Хмельницкого первой степени.

Как известно, Степан Полторак возглавляет Министерство обороны Украины с 14 октября 2014 года.

Ранее сообщалось, что Степан Полторак не присутствовал на министерской встрече стран НАТО в Брюсселе 3-4 октября. Украинский министр обращался с письмом к альянсу с просьбой разрешить ему участие во встрече, но получил отрицательный ответ.

Напомним, Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Украиной закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года.

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Источник: korrespondent.net

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