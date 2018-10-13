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13. 10. 2018

Патриарх Кирилл: Надеюсь на сохранение единства Православной Церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, прибыв в Минск 13 октября,  выразил надежду, что Православной Церкви удастся “преодолеть кризис и сохранить единство” в свете объявленного Константинопольским Патриархатом процесса предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

«Я надеюсь, что Православная Церковь найдет в себе силы преодолеть те кризисные явления, которые существуют, и сохранит свое единство», – заявил Патриарх журналистам в аэропорту, сообщает sputnik.by.

Патриарх Кирилл напомнил, что на заседании Синода Русской Православной Церкви, которое впервые пройдет в Минске 15 октября, «предстоит решить очень много важных вопросов, в том числе и отреагировать на то, что сегодня происходит в семье православных церквей, и на ту ситуацию, которая складывается в Украине».

Напомним, Синод может принять решение о разрыве с Константинопольским Патриархатом и объявить анафему Константинопольскому Патриарху Варфоломею.

Протодьякон и публицист Андрей Кураев, анализируя события, подчерикивает, что решение Константинополь отныне ставит под вопрос  юрисдикцию РПЦ на канонических территориях БПЦ.

Источник: krynica.info

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