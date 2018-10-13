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13. 10. 2018

На арсенале под Ичней три взрыва в час – ГСЧС

За один час на территории шестого арсенала Министерства обороны возле города Ичня в Черниговской области продолжается детонация боеприпасов – до трех взрывов.

Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 13 октября.

"В период с 13 до 14 часов на территории арсенала хранения боеприпасов наблюдалась детонация боеприпасов до трех взрывов", – говорится в сообщении.

Также спасатели доложили, что начиная с сегодняшнего утра два пожарных самолета Ан-32П произвели шесть сбросов воды на территорию арсенала (48 тонн), а вертолет Ми-8 – 12 сбросов (24 тонны). Всего с начала работ было сброшено 642 тонны воды.

Ранее сообщалось, что на территории арсенала под Ичней в течение минувшего дня наблюдалась одиночная детонация боеприпасов.

Напомним, в ночь на 9 октября вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории складских помещений в/ч А1479 ВСУ произошли взрывы, а после начался пожар, который был ликвидирован вечером 10 октября.

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Источник: korrespondent.net

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