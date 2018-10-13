В Кременчуге из окна многоэтажки выпал мужчина

Утром в субботу, 13 октябра, в городе Кременчуг из окна жилого дома на пятом этаже выпал молодой мужчина. Об этом сообщают Новости Полтавщины.

Отмечается, что инцидент произошел на проспекте Леси Украинки.

"У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа. Состояние – тяжелое. У мужчины также обнаружили признаки алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Известно также, что потерпишему 23 года и он живет в селе под Кременчугом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в городе Энергодар Запорожской области пьяный мужчина выбросился из балкона на девятом этаже и разбился насмерть. Инцидент произошел в жилом доме на Центральной улице.

А в Тернопольской области в городе Борщев произошел несчастный случай в местном отеле. Там мужчина упал с лестницы и погиб.

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Источник: korrespondent.net