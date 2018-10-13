В субботу, 13 октября, накануне Дня защитника Украины в городе Яворов открыли мемориал памяти воинам 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Данила.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного совета.
"Честь и память о наших защитниках должна жить вечно. Мы должны помнить каждого, кто отдал свою жизнь, защищая Украину от извечного врага. Верю, Украина победит и станет сильным государством с мощным войском и восстановленной территориальной целостностью", – сказал во время выступления председатель Львовского облсовета Александр Ганущин.
Присутствующие минутой молчания почтили память всех воинов, погибших за независимость Украины.
Cмотрите фотогалерею: На Львовщине открыли мемориал памяти бойцам 24 бригады
Напомним, 24-я отдельная механизированная бригада (24 ОМБр, в/ч А0998) находится в составе оперативного командования Запад. Бригада ведет свою историю от 24-й мотострелковой дивизии СССР. Во время войны на востоке Украины на базе 24 ОМБР были созданы несколько "тяжелых" батальонных тактических групп, которые воевали с мая 2014 года.
Ранее под Одессой открыли памятник военнослужащим 28-й отдельной механизированной бригады, павшим на Донбассе. За время боев на востоке Украины бригада потеряла погибшими 144 военнослужащих. Еще 426 бойца подразделения получили ранения.
А в Краматорске на базе отдельной аэромобильной бригады был открыт памятник погибшим защитникам Украины. На монументе изображен военнослужащий 90 отдельного аэромобильного батальона, старшина Максим Ридзанич. Именно его группа последней выходила из Донецкого аэропорта 23 января 2015 года.
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Источник: korrespondent.net
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