Порошенко рассказал, от чего "корчит Москву"

Есть три украинских бренда, которые больше всего не дают покоя властям России. Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter в субботу, 13 октября.

"Есть три украинских бренда, от которых сейчас больше всего корчит Москву. Это Вооруженные силы. Это Нацгвардия. Это автокефальная церковь, по поводу которой Путин вчера даже Совбез собирал, чтобы решить, как защищать их пятую колонну внутри Украины", – отметил Порошенко.

Є три українських бренди, від яких зараз найбільше корчить Москву. Це Збройні Сили. Це Нацгвардія. Це автокефальна церква, з приводу якої Путін вчора навіть Радбез збирав, щоб вирішити, як захищати їхню п’яту колону всередині України. — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 октября 2018 г.

Напомним, 11 октября на заседании Синода Вселенского патриархата было принято решение продолжить процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Таким образом, официально запущена процедура предоставления автокефалии Украинской церкви.

Кроме того, Священный синод Вселенского патриархата снял анафему с патриарха Филарета, а также принял решение о признании незаконным аннексии Киевской митрополии в 1686 году.

В РПЦ заявили, что такими действиями Вселенский патриарх переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия. А в Кремле пообещали защитить интересы православных в Украине.

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Источник: korrespondent.net