Сепаратисты пять раз применили запрещенное оружие – штаб

С начала нынешних суток сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня, пять раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом собщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 13 октября.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Были обстреляны позици ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Вильне, Екатериновка, Троицкое, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское.

"В течение дня огневое воздействие с минометов 82-го калибра враг осуществлял на защитников Вильного, Троицкого и Лебединского. В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие огня", – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Напомним, за сутки 12 октября на Донбассе зафиксировали 26 обстрелов со стороны сепаратистов, в том числе четыре раза из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Был ранен один боец ВСУ.

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Источник: korrespondent.net