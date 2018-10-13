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13. 10. 2018

На Португалию и Испанию надвигается ураган Лесли

Ураган Лесли быстро надвигается на страны Пиренейского полуострова – Португалию и Испанию. Ожидаются мощные ливни, сильный ветер и шторм на море.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные Национального центра США по наблюдению за ураганами в среду, 13 октября.

Лесли движется на северо-восток со скоростью 61 км/ч. Сейчас скорость ветра составляет 120 км/час. Шторм первой категории уже зафиксирован в 500 километрах к северо-западу от Лиссабона.

Ожидается, что Лесли накроет Азорские и Канарские острова, а также Мадейру, прежде чем двинется дальше Пиренеями и затронет Марокко.

Напомним, 8 октября ураган Майкл достиг южного побережья США. В тот момент ему было присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Майкл принес мощные ветры и проливные дожди, приведя к наводнениям и разрушениям. Уже погибли 16 человек. Предполагается, что число погибших может возрасти по мере того, как спасатели будут обыскивать завалы.

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Источник: korrespondent.net

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