В Афганистане в результате теракта на митинге погибли 12 человек

Не менее 12 человек стали жертвами взрыва на предвыборном митинге в афганской провинции Тахар. Еще 12 человек погибли.

Об этом сообщает TOLOnews в субботу, 13 октября.

Установлено, что бомба была установлена на мотоцикле. Теракт был направлен против сторонников Назифы Бег, которая ведет борьбу за место в парламенте. Выборы в Афганистане должны состояться позже в октябре.

Это уже третий за месяц теракт, произошедший на предвыборных митингах в Афганистане. Напомним, 9 октября смертник подорвался на избирательном участке. Тогда погибли восемь человек. Среди жертв – кандидат в депутаты Салех Мохаммад Ачекзай. Также по меньшей мере 11 человек получили ранения.

А 2 октября на востоке Афганистана прогремел взрыв во время встречи кандидата в депутаты парламента Абдула Насира Мохманда с избирателями. Погибли по меньшей мере 13 человек, более 40 получили ранения.

Экстремистское движение Талибан предупреждало, что его боевики будут совершать подобные нападения, чтобы помешать организации выборов.

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Источник: korrespondent.net