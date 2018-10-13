В Ленино католический и православный священники почтили память польских солдат

В поселке Ленино в Горецком районе 12 октября прошли памятные мероприятия в честь 75-летия годовщины битвы, в которой сражались советские и польские солдаты.
Погибших вспомнили не только местные жители, но и представители посольства Польши, белорусских и польских организаций, сообщает horki.info.
Возле памятника-звезды советским воинам настоятель горецкого православного храма протоиерей Сергей Мосур прочитал молитву об упокоении душ всех погибших здесь 75 лет назад. Затем венки и цветы к памятнику возложили чиновники областного и районного уровней, сотрудники польского посольства и «Дома Польского», другие граждане.
Колонна проследовала к польскому памятнику, который находится довольно близко от советского. Под военные марши и песню «День победы» шествие прошло до польского военного кладбища.
Там настоятель горецкого католического прихода кс. Андрей Кевлич помолился за всех польских солдат, погибших под Ленино. Часть панихиды прошла на польском языке. Возле этого памятника прошла служба под открытым небом с соблюдением всех правил мессы, поэтому эта часть торжеств продлилась более получаса. Священник напомнил ряд имен погибших.
Участники мероприятия возложили венки и цветы к могиле неизвестного солдата, которая находится возле музея.
Завершил торжества митинг возле Музея советско-польского боевого содружества.
Посол Польши в Беларуси Артур Михальский поблагодарил за молитву и живую память о польских солдатах.
Источник: krynica.info
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.