В Ленино католический и православный священники почтили память польских солдат

В поселке Ленино в Горецком районе 12 октября прошли памятные мероприятия в честь 75-летия годовщины битвы, в которой сражались советские и польские солдаты.

Погибших вспомнили не только местные жители, но и представители посольства Польши, белорусских и польских организаций, сообщает horki.info.

Возле памятника-звезды советским воинам настоятель горецкого православного храма протоиерей Сергей Мосур прочитал молитву об упокоении душ всех погибших здесь 75 лет назад. Затем венки и цветы к памятнику возложили чиновники областного и районного уровней, сотрудники польского посольства и «Дома Польского», другие граждане.

Колонна проследовала к польскому памятнику, который находится довольно близко от советского. Под военные марши и песню «День победы» шествие прошло до польского военного кладбища.

Там настоятель горецкого католического прихода кс. Андрей Кевлич помолился за всех польских солдат, погибших под Ленино. Часть панихиды прошла на польском языке. Возле этого памятника прошла служба под открытым небом с соблюдением всех правил мессы, поэтому эта часть торжеств продлилась более получаса. Священник напомнил ряд имен погибших.

Участники мероприятия возложили венки и цветы к могиле неизвестного солдата, которая находится возле музея.

Завершил торжества митинг возле Музея советско-польского боевого содружества.

Посол Польши в Беларуси Артур Михальский поблагодарил за молитву и живую память о польских солдатах.

Источник: krynica.info