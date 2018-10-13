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13. 10. 2018

США провели переговоры с представителями Талибана

Спецпредставитель США по Афганистану Залмайем Халилзад провел с членами радикального исламского движения Талибан. Встреча состоялась в столице Катара – Дохе. Об этом в субботу, 13 октября, сообщил представитель Талибана Сабихулла Муджахид.

По его словам, в ходе встречи 12 октября обсуждалось "мирное завершение вторжения" Запада в Афганистан.

Как уточняет AFP, Халилзад пытается при поддержке других региональных игроков, включая Пакистан и Саудовскую Аравию, подтолкнуть талибов к полноценным переговорам по мирному процессу. Дипломат с 4 по 14 октября находится в турне и проводит встречи в этих странах, а также в Катаре и ОАЭ.

Это уже вторые с июля переговоры американской стороны с талибами, последовавшие после установления режима прекращения огня между боевиками и правительством Афганистана в июне. "Талибан" считает власти в Кабуле марионетками Вашингтона и настроен на то, чтобы вести диалог с Соединенными Штатами напрямую.

Напомним, в США предрекли скорый мир в Афганистане. Власти страны и движение Талибан могут вскоре заключить полноценный мирный договор. Об этом заявил командующий вооруженными силами в Афганистане генерал Джон Николсон.

Ранее в преддверии праздника Курбан-Байрам президент Афганистана Ашраф Гани объявил о трехмесячном перемирии с Талибаном. Но уже через день во время его выступления по Кабулу был нанесен ракетный удар, ответственность за который никто не взял.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net

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