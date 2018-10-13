США провели переговоры с представителями Талибана

Спецпредставитель США по Афганистану Залмайем Халилзад провел с членами радикального исламского движения Талибан. Встреча состоялась в столице Катара – Дохе. Об этом в субботу, 13 октября, сообщил представитель Талибана Сабихулла Муджахид.
По его словам, в ходе встречи 12 октября обсуждалось "мирное завершение вторжения" Запада в Афганистан.
Как уточняет AFP, Халилзад пытается при поддержке других региональных игроков, включая Пакистан и Саудовскую Аравию, подтолкнуть талибов к полноценным переговорам по мирному процессу. Дипломат с 4 по 14 октября находится в турне и проводит встречи в этих странах, а также в Катаре и ОАЭ.
Это уже вторые с июля переговоры американской стороны с талибами, последовавшие после установления режима прекращения огня между боевиками и правительством Афганистана в июне. "Талибан" считает власти в Кабуле марионетками Вашингтона и настроен на то, чтобы вести диалог с Соединенными Штатами напрямую.
Напомним, в США предрекли скорый мир в Афганистане. Власти страны и движение Талибан могут вскоре заключить полноценный мирный договор. Об этом заявил командующий вооруженными силами в Афганистане генерал Джон Николсон.
Ранее в преддверии праздника Курбан-Байрам президент Афганистана Ашраф Гани объявил о трехмесячном перемирии с Талибаном. Но уже через день во время его выступления по Кабулу был нанесен ракетный удар, ответственность за который никто не взял.
Источник: Русская служба Deutsche Welle
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.