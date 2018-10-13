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13. 10. 2018

ГСЧС: Под Ичней резко выросло количество взрывов

По состоянию на 18.00 субботы на территории шестого арсенала Министерства обороны возле города Ичня Черниговской области зафиксировано 44 взрыва боеприпасов. Об этом сообщает ГСЧС в вечерней сводке 13 октября.

"В период с 17 до 18 часов на территории арсенала хранения боеприпасов наблюдалась детонация боеприпасов до 44 взрывов", – говорится в сообщении.

На протяжении дня самолеты Ан-32П и вертолет Ми-8 ГСЧС в пределах арсенала и вне технической территории провели 31 сброс воды (86 тонн), всего с начала работ – 97 сбросов (704 тонны).

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 273 человека и 83 единицы техники.

Ранее в субботу в ГСЧС заявили о снижении количества взрывов на арсенале под Ичней до трех в час.

Напомним, в ночь на 9 октября возле города Ичня Черниговской области произошли взрывы на территории складов в/ч А1479 ВСУ, после чего начался пожар, который был ликвидирован вечером 10 октября.

В ГПУ сообщили, что главной версией инцидента является диверсия.

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Источник: korrespondent.net

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