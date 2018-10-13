Сотрудники контрразведки задержали в Донецкой области сепаратиста самопровозглашенной "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 13 октября.

Оперативники установили, что руководитель одной из общественных организаций Дружковки в мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. О принимал участие боевых действиях против сил АТО.

Также мужчина организовывал "несения службы" на блокпостах сепаратистов в Дружковке и обеспечивал охрану на так называемых "избирательных участках" во время псевдовыборов на временно оккупированной территории Донбасса. После освобождения Дружковки, он длительное время скрывался от правоохранителей, пока не был задержан в одном из населенных пунктов Донецкой области по месту жительства его родственников.

"Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления ч.1 ст.58-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Cмотрите фотогалерею: В Донецкой области задержали сепаратиста "ДНР"

Ранее в Константиновке задержали двух сепаратистов. Мужчины почти четыре года прожили в России, однако разочаровались и решили вернуться в Украину. Теперь им грозит по восемь лет тюрьмы.

А в Славянске силовики задержали семью сепаратистов. Сын и мать в 2014 году присоединились к "ополчению Новороссии" и несли службу на блокпосту, осуществляя фильтрационные мероприятия.

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Источник: korrespondent.net