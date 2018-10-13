В Ереване состоялось открытие первого в Армении памятника великому украинскому поэту Тарасу Шевченко. Об этом сообщает посольства Украины в Армении в субботу, 13 октября.

В мероприятии приняли участие украинские дипломаты и армянские политики, представители украинской общины Армении и актив армянской диаспоры Украины, местная интеллигенция.

"Состоялась церемония освящения монумента. Творческий коллектив Днепр спел песню "Ревет и стонет Днепр широкий", а девушки Ереванского УНИ ТНЭУ исполнили композицию "Как у нас в Украине", – говорится в сообщении.

В конце мероприятия к памятнику Кобзарю возложили цветы.

Cмотрите фотогалерею: В Армении открыли первый памятник Шевченко

Ранее в Запорожье на территории Армянской апостольской церкви в Запорожье открыли масштабный памятник армянскому алфавиту. На создание памятника из 36 букв ушло полтора года. Такого рода сооружение – единственное за пределами Армении.

Напомним, во Франции установили второй памятник Анне Ярославне. Его Киев подарил городу Тулуза в знак побратимских связей.

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Источник: korrespondent.net