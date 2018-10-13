Климкин: С назначением посла Венгрии вопросов нет

Власти Украины в ближайшее время выдаст агреман на кандидатуру нового посла Венгрии в стране. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в хоже поездки в Ужгород, сообщает Европейская правда в субботу, 13 октября.

"Будет в ближайшее время (агреман – ред.). Венгрия предложила кандидатуру представителя дипломатического ведомства, который имеет связь с Закарпатьем, и мне даже Петер Сийярто (глава МИД Венгрии – ред.) сказал, что он уже активно изучает украинский. То есть с назначением посла вопросов нет", – заявил Климкин.

Он добавил, что у Украины "лучший посол в Будапеште".

"Мы им гордимся. Я думаю, что и венгры должны назначить такую кандидатуру, которая будет нам помогать", – добавил министр.

Отмечается, что новым посланником Будапешта в Украине должен стать один из самых высоких по рангу венгерских дипломатов, государственный секретарь МИД Иштван Ийдярто. Для его назначения Украина должна согласовать его кандидатуру – выдать агреман.

Напомним, 4 октября послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню вручили ноту с информацией, что венгерский консул в городе Берегово объявлен персоной нон-грата и должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

Позже Венгрия пошла на зеркальные меры и заявила о высылке консула Украины.

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Источник: korrespondent.net