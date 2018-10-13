В Берлине в субботу, 13 октября, прошел самый масштабный с начала года протестный марш против расизма и дискриминации. Акция проводилась по инициативе альянса Unteilbar (Неделимый – ред.), включающего более 450 организаций, различных инициатив, объединений и частных лиц.
По данным организаторов, на нее вышли порядка 242 тысяч человек – вместо ожидавшихся 40 тысяч. Столичная полиция изначально говорила о "нескольких десятках тысяч участников". Позднее полицейские заявили, что считают оценки инициаторов мероприятия заслуживающими доверия.
Правопорядок поддерживали около 900 сотрудников правоохранительных органов. О задержаниях не сообщалось.
Акция стартовала в 11.35 по местному времени (12.35 по Киеву) на Александерплац – центральной площади восточной части Берлина – и завершилась у Колонны победы, в районе парка Тиргартен.
Участники мероприятия скандировали: "Скажите громко, скажите четко: "Мы неделимы". В толпе можно было увидеть плакаты с надписями: "Нет места нацистам", "Спасение терпящих бедствие на море – не преступление". Группа собравшихся растянула по ходу шествия транспарант: "Солидарность с жертвами насилия со стороны правых, расистов и антисемитов".
Cмотрите фотогалерею: В Берлине на марш против расизма вышли 240 тысяч человек
Ранее в немецком Мюнхене прошла массовая акция протеста против расизма. По данным полиции, на марш вышли более 20 тысяч человек.
Напомним, в начале сентября в антимигрантских протестах в Германии были задержаны 300 человек.
Источник: Русская служба Deutsche Welle
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Источник: korrespondent.net
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