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13. 10. 2018

С замка Паланок в Мукачево уберут венгерскую символику - СМИ

Мукачевский исторический музей, расположенный в замке Паланок, объявил конкурс на разработку и изготовление государственного символа Украины - герба Украины. Им хотят заменить венгерскую символику. Соответствующее сообщение размещено на странице заведения в социальной сети Facebook.

Как отмечается, герб планируется разместить на территории замка Паланок. С соответствующими предложениями авторы сообщения предлагают обращаться на электронную почту музея.

Как пишет издание Закарпатье онлайн, речь идет о четком намерении властей Мукачево заменить государственным символом Украины символ военной мощи Венгрии - орла-турула, который возвышается над Мукачево с 12 марта 2008 года.

Косвенно об этом свидетельствует также тот факт, что информация о конкурсе дополнена фотографией постамента, на котором сейчас установлен турул.

Ранее глава Общества венгерской культуры Закарпатья в Брюсселе пожаловался на притеснения закарпатских венгров.

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Источник: korrespondent.net

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