В Краматорске ГФС обнаружила крупный склад контрабандных сигарет

В Донецкой области правоохранители из состава Объединенных сил разоблачили базу хранения контрафактных сигарет на более чем 3 миллиона гривен, пишет пресс-служба ООС в Facebook.
Вчера, 12 октября, правоохранители перекрыли канал перемещения табачных изделий через линию разграничения с временно оккупированной территории Украины.
В частности, было установлено на территории города Краматорск складское помещение, в котором с целью сбыта незаконно хранились табачные изделия без марок акцизного сбора.
"В ходе реализации оперативной информации совместной межведомственной группой в составе пограничников, работников ГФС, сотрудников СБУ в одном из гаражных массивов города Краматорск выявлено базу накопления контрафактных табачных изделий общим количеством около 190 ящиков (93 300 пачек). Предварительная сумма оценки табачных изделий составляет 3 миллиона 300 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Контрафактные сигареты изъяты, проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к уголовному правонарушению, ответственность за которое предусмотрена статья "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров".
Ранее в Черновицкой области пограничники недалеко от границы остановили конный караван, которым нарушители пытались переместить сигареты в Румынию.
Кабмин хочет ввести дополнительный акциз на табачные изделия
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Источник: korrespondent.net
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