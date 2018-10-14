Власти не будут наказывать за двойное гражданство

Министр иностранных дел Павел Климкин подчеркивает, что украинская власть не будет наказывать тех жителей Закарпатья, которые в дополнение к украинскому получили венгерское гражданство. Об этом глава МИД сказал на пресс-конференции в Ужгороде, пишет УНИАН.
"Конечно, есть эмоциональная волна вокруг того, что мы выслали венгерского консула. Я еще раз объяснил: мы не обвиняем венгров в том, что они приобретают второе гражданство, в том смысле, что мы их хотим за это наказать", - заявил Климкин.
"Второе гражданство не предусмотрено украинским законодательством, но прямого наказания за это нет, и вот все эти петиции, которые очень беспокоят сейчас венгерскую общину, - конечно, мы их осуждаем. Каким образом можно говорить о депортации наших граждан, которые, хотя и противоправно, получили второе гражданство, но тем не менее, мы же их за это не наказываем", - подчеркнул глава МИД.
"Я еще раз это объяснил, что не волнуйтесь, поскольку здесь какие-то такие идиотские мифы циркулируют: всех будут с дуальными паспортами теперь депортировать. Кого будут депортировать? Для чего депортировать? Не пропускать через границу. Кого не пропускать, для чего? И эти идиотские мифы - они реально распространяются", - заявил дипломат.
В то же время, он вспомнил о 19 статье закона о государственной службе, где сказано, что в случае двойного гражданства человек не может быть госслужащим. "Кстати, все представители венгерской общины говорили - мы готовы выполнять украинские законы. Я скажу, так вы же читаете... Вот 19 статья закона о госслужбе. Об этом мы согласились. Должны работать над этим дальше, но должны уменьшить эмоциональный градус и поднять градус разума и ангажирования", - сказал Климкин.
Ранее Павел Климкин заявил, что в Украине назрела необходимость дискуссии по вопросу двойного гражданства. По его словам, в стране десятки или даже сотни тысяч людей имеют паспорта соседних стран.
Климкин исключил двойное гражданство с Россией
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Источник: korrespondent.net
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