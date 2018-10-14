В работе Telegram произошел сбой

Сбой произошел в субботу вечером, 13 октября, в работе мессенджера Telegram, сообщается в Twitter приложения.

"Не работает один из наших кластерных серверов, что может повлиять на [работу приложения] на Ближнем Востоке и Африке, а также в некоторых частях Европы, - говорится в сообщении. - Работаем, чтобы все снова могли вернуться в сеть".

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, сбой в работе мессенджера был зафиксирован в 21:14. Пользователи портала жалуются, что не могут подключиться к серверу (40%), отправлять или получать сообщения (35%), а также авторизоваться (23%).

Больше всего сообщений о проблемах поступает от жителей Италии, Великобритании, Испании, Германии и Польши.

Напомним, 4 сентября произошел глобальный сбой в работе YouTube. С проблемами в работе сервиса столкнулись пользователи в Италии, Великобритании, Германии, США, Бразилии, Мексике и России.

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Источник: korrespondent.net