В США разбился небольшой самолет

13 октября в Хэмптонсе (штат Нью-Йорк) произошло крушение небольшого самолета, пишет Newsday. Сообщается, что борт упал в воду примерно в 1,6 км от берега.

В самолете, по предварительным данным, было три человека. На месте крушения найдено тело одного из них. Поисково-спасательная операция продолжается.

Упавший самолет идентифицировали как двухмоторный Piper PA-34, который выпускается с начала 1970-х и вмещает до шести пассажиров.

Напомним, ранее в США при заходе на посадку самолет развалился на части, а в Микронезии пассажирский самолет упал в воду.

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Самолет разбился в Австралии

Источник: korrespondent.net