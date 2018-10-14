На Донбассе за неделю отравились водой 230 человек

На оккупированных территориях Донецкой области за неделю (с 5 по 12 октября) более 230 человек отравились водопроводной водой. Местные жители жаловались на высокую температуру, тошноту и расстройство желудка. Об этом в Facebook сообщил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.

По его словам, в основном среди отравленных - дети до 17 лет. Также подтвердилась информация, что водой отравились более 104 учеников военного лицея Донецка.

"Родители нескольких учеников лицея сообщили, что им убедительно рекомендовали лечиться дома и не обращаться в больницу", - говорится в сообщении.

"После огласки в СМИ последствий отравления водой жителей Макеевки, оккупационная власть прилагают максимум усилий, чтобы замолчать случаи острой кишечной инфекции в лицее. Оккупационная администрация боится массовых беспорядков", - подчеркнул представитель омбудсмена.

"К нам поступили жалобы на качество водопроводной воды от жителей Докучаевска. По их словам, вода имеет стойкий запах плесени или дуста," - добавил Лисянский.

Как ранее сообщалось, число пострадавших от отравления в Макеевке Донецкой области возросло до 87 человек, ранее сообщалось о 75 госпитализированных.

Отравление в Макеевке: известна вероятная причина

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net