Лента RSS
Подписаться на ленту
14 октября 2018, воскресенье, 04:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,47
14. 10. 2018

На Донбассе за неделю отравились водой 230 человек

На оккупированных территориях Донецкой области за неделю (с 5 по 12 октября) более 230 человек отравились водопроводной водой. Местные жители жаловались на высокую температуру, тошноту и расстройство желудка. Об этом в Facebook сообщил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.

По его словам, в основном среди отравленных - дети до 17 лет. Также подтвердилась информация, что водой отравились более 104 учеников военного лицея Донецка.

"Родители нескольких учеников лицея сообщили, что им убедительно рекомендовали лечиться дома и не обращаться в больницу", - говорится в сообщении.

"После огласки в СМИ последствий отравления водой жителей Макеевки, оккупационная власть прилагают максимум усилий, чтобы замолчать случаи острой кишечной инфекции в лицее. Оккупационная администрация боится массовых беспорядков", - подчеркнул представитель омбудсмена.

"К нам поступили жалобы на качество водопроводной воды от жителей Докучаевска. По их словам, вода имеет стойкий запах плесени или дуста," - добавил Лисянский.

Как ранее сообщалось, число пострадавших от отравления в Макеевке Донецкой области возросло до 87 человек, ранее сообщалось о 75 госпитализированных. 

Отравление в Макеевке: известна вероятная причина

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Анекдот все анекдоты

Понял, что если дело Кокорина-Мамаева дотащат до суда, то мы впервые увидим живую иллюстрацию шутки, что «стороны приступили к прениям, суд заслушал доводы прокурора, защитника, полузащитника и нападающего»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.