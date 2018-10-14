Лента RSS
Подписаться на ленту
14 октября 2018, воскресенье, 04:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,47
14. 10. 2018

Порошенко впервые присвоил женщине звание генерала

Президент Украины Петр Порошенко впервые присвоил женщине звание генерала. Звания была удостоена начальник Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей. Соответствующий указ обнародован на официальном сайте Главы государства.

"Присвоить военное звание генерал-майора медицинской службы полковнику медицинской службы Шугалей Людмиле Николаевне - начальнику Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

О данном событии также сообщил в Facebook глава Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

"Людмила Шугалей - полковник военно-медицинской службы?! Да! Но не полковник! Первая женщина-генерал среди военных!!! Указом Президента Украины Людмиле присвоено звание генерал-майор. Еще в прошлом году об этом никто не мечтал, а если говорили, то как о теории. Сегодня это уже норма!" – отметил он.

Ранее президент Петр Порошенко уволил министра обороны Украины Степана Полторака с военной службы.

Порошенко уравнял права мужчин и женщин в армии

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Анекдот все анекдоты

Понял, что если дело Кокорина-Мамаева дотащат до суда, то мы впервые увидим живую иллюстрацию шутки, что «стороны приступили к прениям, суд заслушал доводы прокурора, защитника, полузащитника и нападающего»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.