Президент Украины Петр Порошенко впервые присвоил женщине звание генерала. Звания была удостоена начальник Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей. Соответствующий указ обнародован на официальном сайте Главы государства.

"Присвоить военное звание генерал-майора медицинской службы полковнику медицинской службы Шугалей Людмиле Николаевне - начальнику Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

О данном событии также сообщил в Facebook глава Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

"Людмила Шугалей - полковник военно-медицинской службы?! Да! Но не полковник! Первая женщина-генерал среди военных!!! Указом Президента Украины Людмиле присвоено звание генерал-майор. Еще в прошлом году об этом никто не мечтал, а если говорили, то как о теории. Сегодня это уже норма!" – отметил он.

Ранее президент Петр Порошенко уволил министра обороны Украины Степана Полторака с военной службы.

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Источник: korrespondent.net