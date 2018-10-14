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14. 10. 2018

В Одесской области задержали молдаванина, разыскиваемого Интерполом

13 октября в Одесской области пограничники задержали гражданина Молдовы, находящегося в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. Гражданин Молдовы находился в международном розыске за хулиганство и вандализм.

Мужчина пытался пересечь границу в пункте пропуска "Платоново", где во время мероприятий контроля на него сработала база данных Интерпола.

"Молдаванин разыскивался правоохранительными органами Молдовы за хулиганство и вандализм", - говорится в сообщении.

Гражданина передали сотрудникам Национальной полиции в Одесской области.

Ранее в аэропорту Одессы пограничники задержали гражданина Узбекистана, разыскиваемого Интерполом за торговлю людьми.

Также был задержан гражданин Турции, который находился в международном розыске за кражу и грабеж.

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Источник: korrespondent.net

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