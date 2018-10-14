Папа Римский лишил сана двух епископов из-за обвинений в педофилии

Папа Франциск лишил духовного сана двух чилийских епископов, которых обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Об этом сообщило агентство АР.
Отмечается, что для того, чтобы продемонстрировать свою прозрачную политику в отношении глобального кризиса сексуального насилия в церкви, понтифик публично объяснил, почему лишил епископов Франсиско Хосе Кокса и Икике Марко Антонио сана.
Действия Папы Римского связаны со скандалом в католической церкви Чили в связи с выдвинутыми обвинениями в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних против почти 80 местных священников.
В августе 2018 года в Чили было открыто 119 дел о преступлениях на сексуальной почве, подозреваемыми в которых проходят священнослужители и другие связанные с церковью люди.
Ранее Франциск во время встречи с молодыми людьми во Франции обсудил с ними тему секса и сексуальности.
Папа Римский призвал мафиози к раскаянию
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Источник: korrespondent.net
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