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14. 10. 2018

В Нью-Йорке бутылку вина продали с аукциона за рекордную цену

Мировой рекорд по стоимости бутылки вина, проданной с торгов, был побит в субботу, 13 октября, на торгах в Нью-Йорке, организованных аукционным домом Sotheby's. Об этом говорится в его заявлении.

Бутылку бургундского вина Romanee-Conti урожая 1945 года приобрели за $558 тысяч, еще одну такую же купили за $496 тысяч. Их оценочная стоимость составляла $22-32 тысяч. По данным аукционного дома, таких бутылок выпустили лишь около 600.

Как отмечают в Sotheby's, предыдущий рекорд был установлен в 2007 году. Тогда на торгах Sotheby's в Нью-Йорке бутылка Chateau Mouton Rothschild урожая 1945 года объемом 3 литра ушла с молотка за $310,7 тысяч.

Две бутылки Romanee-Conti, которые были проданы за рекордную цену, входили в личную коллекцию напитков французского винодела Роберта Друэна. Она была полностью распродана за $7,3 млн, в пять раз дороже ее оценочной стоимости.

В аукционном доме не разглашают личности покупателей.

В 2014 году бутылка виски Macallan был продана почти за 632 тысяч долларов. Именно столько заплатил за элитный солодовый напиток ценитель из Гонконга.

В Шотландии продали бутылку виски за рекордные $1,1 млн

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Источник: korrespondent.net

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