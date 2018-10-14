Грузин в аэропорту предложил взятку за пропуск на территорию Украины

Военная прокуратура Центрального региона Украины в субботу, 13 октября, в аэропорту "Борисполь" задержала гражданина Грузии, который пытался незаконно проникнуть на территорию Украины и предлагал пограничнику взятку в сумме 150 долларов. Об этом говорится в сообщении военной прокуратуры.

"Гражданин Грузии пытался без законных на то оснований проникнуть в Украину, пытаясь дать неправомерную выгоду в сумме 150 долларов старшему лейтенанту - заместителю начальника одного из отделов пограничной службы "Борисполь", - указано в нем.

Задержание произошло в порядке ст. 208 УПК Украины совместно со следователями отделения полиции аэропорта "Борисполь".

В военной прокуратуре отметили, что ранее мужчине в тот же день было отказано в пропуске через государственную границу Украины по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины.

Ранее в киевском аэропорту Борисполь правоохранители задержали гражданина Туниса, который пытался за взятку в 500 долларов незаконно проникнуть в Украину.

Также в Борисполе задержали гражданина Таджикистана, который прилетел рейсом из Алматы. Он пытался попасть в Украину за взятку в 100 долларов.

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Источник: korrespondent.net