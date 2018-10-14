Грузин в аэропорту предложил взятку за пропуск на территорию Украины

Военная прокуратура Центрального региона Украины в субботу, 13 октября, в аэропорту "Борисполь" задержала гражданина Грузии, который пытался незаконно проникнуть на территорию Украины и предлагал пограничнику взятку в сумме 150 долларов. Об этом говорится в сообщении военной прокуратуры.
"Гражданин Грузии пытался без законных на то оснований проникнуть в Украину, пытаясь дать неправомерную выгоду в сумме 150 долларов старшему лейтенанту - заместителю начальника одного из отделов пограничной службы "Борисполь", - указано в нем.
Задержание произошло в порядке ст. 208 УПК Украины совместно со следователями отделения полиции аэропорта "Борисполь".
В военной прокуратуре отметили, что ранее мужчине в тот же день было отказано в пропуске через государственную границу Украины по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины.
Ранее в киевском аэропорту Борисполь правоохранители задержали гражданина Туниса, который пытался за взятку в 500 долларов незаконно проникнуть в Украину.
Также в Борисполе задержали гражданина Таджикистана, который прилетел рейсом из Алматы. Он пытался попасть в Украину за взятку в 100 долларов.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.