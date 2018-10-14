В польском Люблине радикалы пытались заблокировать первый гей-парад

В польском Люблине при участии партий левого направления и разного рода общественных организаций в субботу, 13 октября, впервые состоялся "Марш равенства". Националистические силы из организаций Лагерь великой Польши (ONR) и Всепольская Польша (MW) и т. д. несколько раз пытались заблокировать марш, но полиция силовыми методами заставила их освободить дорогу для участников марша, информирует TVN24.

"Были попытки блокирования марша, а поэтому с нашей стороны были применены превентивные действия, чтобы не произошло насилие и нарушение гражданского порядка", - заявил спикер польской полиции Мариуш Цярка.

Против агрессивно настроенных парней, которые бросали в полицию камни, бутылки и петарды, а также кричали обидчивые лозунги в сторону участников марша, полиция применила водометы. Несколько человек были задержаны.

После завершения марша в полиции сообщили, что никто из его участников и противников серьезно не пострадал.

Мэр Люблина Кшиштоф Жук, опасаясь за безопасность участников марша, четыре дня назад запретил его проведение. Впрочем, организаторы марша опротестовали в апелляционном суде это решение мэра города, и суд в пятницу стал на их сторону. После этого мэр города Жук создал кризисный штаб для гарантирования безопасности участникам марша.

Напомним, вечером 11 октября в харьковскоком Art Club Yellow Zeppelin должно было состояться мероприятие Coming Out Fest в поддержку ЛГБТ-сообщества, но его проведение заблокировали представители националистической организации Фрайкор.

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Источник: korrespondent.net