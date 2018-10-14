Итоги 13.10: Увольнение Полторака и взрывы в Ичне

Филарет заявил о принципиальном ведении служб на украинском языке

Язык богослужений после создания в Украине единой поместной православной церкви будет в основном украинским. Об этом заявил предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет.

При этом он отметил, что в отдельных случаях священнослужители могут использовать и другие языки, заверив, что никаких притеснений не будет.

Министр обороны Полторак уволился из армии

Президент Петр Порошенко уволил министра обороны Украины Степана Полторака с военной службы. Об этом глава государства написал в своем Twitter в субботу, 13 сентября.

Порошенко проинформировал, что генерал армии Украины Степан Полторак подал соответствующий рапорт.

КГГА приняла решение о начале отопительного сезона

Киевская городская государственная администрация приняла решение о начале отопительного сезона в столице с 15 октября. Об этом в субботу, 13 октября, сообщил на брифинге замглавы КГГА Петр Пантелеев.

"Буквально со вчерашнего вечера мы начали работы по разблокированию нашей теплоэнергетики. Мы в технологическом процессе восстановления. Также вчера было принято решение о начале отопительного сезона в Киеве с 15 октября", - заявил он.

ЦИК назначил на 23 декабря выборы в 125 новых ОТО

Центральная избирательная комиссия назначила на 23 декабря первые местные выборы в 125 объединенных территориальных общинах. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook.

Отмечено, что выборы пройдут в 15 городских, 22 поселковых, 88 сельских ОТО. В состав этих общин вошли 534 местных совета: 15 городских, 27 поселковых, 492 сельских.

Под Ичней резко выросло количество взрывов

По состоянию на 18.00 субботы на территории шестого арсенала Министерства обороны возле города Ичня Черниговской области зафиксировано 44 взрыва боеприпасов. Об этом сообщает ГСЧС в вечерней сводке 13 октября.

"В период с 17 до 18 часов на территории арсенала хранения боеприпасов наблюдалась детонация боеприпасов до 44 взрывов", – говорится в сообщении.

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Источник: korrespondent.net