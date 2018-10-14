Итоги 13.10: Увольнение Полторака и взрывы в Ичне

Филарет заявил о принципиальном ведении служб на украинском языке
Язык богослужений после создания в Украине единой поместной православной церкви будет в основном украинским. Об этом заявил предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет.
При этом он отметил, что в отдельных случаях священнослужители могут использовать и другие языки, заверив, что никаких притеснений не будет.
Министр обороны Полторак уволился из армии
Президент Петр Порошенко уволил министра обороны Украины Степана Полторака с военной службы. Об этом глава государства написал в своем Twitter в субботу, 13 сентября.
Порошенко проинформировал, что генерал армии Украины Степан Полторак подал соответствующий рапорт.
КГГА приняла решение о начале отопительного сезона
Киевская городская государственная администрация приняла решение о начале отопительного сезона в столице с 15 октября. Об этом в субботу, 13 октября, сообщил на брифинге замглавы КГГА Петр Пантелеев.
"Буквально со вчерашнего вечера мы начали работы по разблокированию нашей теплоэнергетики. Мы в технологическом процессе восстановления. Также вчера было принято решение о начале отопительного сезона в Киеве с 15 октября", - заявил он.
ЦИК назначил на 23 декабря выборы в 125 новых ОТО
Центральная избирательная комиссия назначила на 23 декабря первые местные выборы в 125 объединенных территориальных общинах. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook.
Отмечено, что выборы пройдут в 15 городских, 22 поселковых, 88 сельских ОТО. В состав этих общин вошли 534 местных совета: 15 городских, 27 поселковых, 492 сельских.
Под Ичней резко выросло количество взрывов
По состоянию на 18.00 субботы на территории шестого арсенала Министерства обороны возле города Ичня Черниговской области зафиксировано 44 взрыва боеприпасов. Об этом сообщает ГСЧС в вечерней сводке 13 октября.
"В период с 17 до 18 часов на территории арсенала хранения боеприпасов наблюдалась детонация боеприпасов до 44 взрывов", – говорится в сообщении.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.