Трамп встретился с освобожденным пастором

Президент США Дональд Трамп провел встречу с американским пастором Эндрю Брансоном, которого освободили турецкие власти. Встреча прошла в субботу, 13 октября, вскоре того, как самолет с Брансоном приземлился на базе ВВС недалеко от Вашингтона, сообщает Reuters.

Трамп также разместил на своей странице в соцсети репортаж о встрече.

Президент США назвал освобождение пастора "огромным шагом" к улучшению отношений между США и Турцией. Встреча прошла в Овальном кабинете Белого дома в присутствии журналистов и сотрудников президентской администрации.

Пастор стал колени около президента и предложил вместе помолиться.

WELCOME HOME PASTOR ANDREW BRUNSON! pic.twitter.com/HijeAGU1gy — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 октября 2018 г.

Напомним, 12 октября турецкий суд приговорил Брансона к трем годам одному месяцу и 15 дням лишения свободы. При этом его сразу освободили, засчитав время, которое пастор провел под арестом, и сняли все меры пресечения, в том числе запрет на выезд за границу.

В этот же день Брансон покинул Турцию, чтобы вернуться на родину в США.

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Источник: korrespondent.net