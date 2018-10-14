В Париже бездомных поселят в здании мэрии

На период зимних холодов парижских бездомных разместят в городской ратуше Отель-де-Виль. С таким предложением выступила мэр Парижа Анн Идальго, сообщает в субботу, 13 октября, Journal du Dimanche.

"Мы должны закатать рукава, и я призываю компании, располагающие свободным пространством, сделать их доступными для размещения", - заявила Идальго.

По ее оценкам, городу не хватает трех тысяч мест для бездомных, половину из которых она готова обеспечить к концу года. В частности, Анн Идальго планирует установить мобильные ночлежки на улицах Парижа.

Также мэр французской столицы объявила о создании к концу ноября приюта для женщин в мэрии города. В помещении площадью около 750 квадратных метров разместятся около сотни бездомных.

Напомним, этой осенью в Киеве на рынке замерз бездомный.

А в Одессе количество бездомных снизилось на треть. Бродяги получают помощь в городском центре реинтеграции на Балтской дороге.

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Источник: korrespondent.net