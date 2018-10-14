В Париже бездомных поселят в здании мэрии

На период зимних холодов парижских бездомных разместят в городской ратуше Отель-де-Виль. С таким предложением выступила мэр Парижа Анн Идальго, сообщает в субботу, 13 октября, Journal du Dimanche.
"Мы должны закатать рукава, и я призываю компании, располагающие свободным пространством, сделать их доступными для размещения", - заявила Идальго.
По ее оценкам, городу не хватает трех тысяч мест для бездомных, половину из которых она готова обеспечить к концу года. В частности, Анн Идальго планирует установить мобильные ночлежки на улицах Парижа.
Также мэр французской столицы объявила о создании к концу ноября приюта для женщин в мэрии города. В помещении площадью около 750 квадратных метров разместятся около сотни бездомных.
Напомним, этой осенью в Киеве на рынке замерз бездомный.
А в Одессе количество бездомных снизилось на треть. Бродяги получают помощь в городском центре реинтеграции на Балтской дороге.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.